Нутрициолог раскрыла секреты приготовления венских вафель

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова поделилась с «СЭ» секретами приготовления пышных и вкусных венских вафель.

Так перед тем как вылить тесто в форму, следует смазать вафельницу маслом. Лучше использовать сливочное, оно придаст десерту приятный привкус. Но подойдет и растительное.

«Не пересушивайте вафли. В современных вафельницах есть специальная функция определения готовности. Когда прибор сигнализирует о конце времени приготовления, сразу выкладывайте вафли на тарелку, не дожидаясь, пока прибор остынет», — добавила эксперт.

Чтобы определить готовность десерта самостоятельно, специалист советует слегка приподнять крышку. Если она поднимается легко и тесто не прилипает, то блюдо готово.

Также не нужно слишком долго перемешивать тесто. Иначе можно «высвободить» из муки клейковину, которая сделает десерт менее пышным и более плотным. Достаточно просто смешать все ингредиенты до однородности.

«Используйте правильные панели для выпекания. В комплектацию многих вафельниц входит несколько видов выпекающих поверхностей для разных видов вафель. Для некоторых моделей панель для венских нужно приобрести отдельно», — добавила Беликова.

Любителям хрустящей корочки нутрициолог рекомендует после приготовления подсушить вафли в духовке. Для этого нужно разогреть духовой шкаф до 250 °С и поместить вафли на решетку на 2-3 минуты.