Производителей энергетиков обяжут сообщать о вреде их продукции в рекламе

В России производителей энергетических напитков хотят обязать сообщать в рекламе о вреде чрезмерного употребления их продукции. Об этом говорит РБК со ссылкой на письмо председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Максима Топилина на имя главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.



Изменения в закон «О рекламе» планирует внести Федеральная антимонопольная служба. Ведомство уже согласовало предложение с Минздравом, Минфином, Минэкономики и Минпромторгом России.



Сообщается, что в рекламе предупреждение о вреде энергетиков на радио должно длиться не менее 3 секунд, в видеоформатах — не менее 5 секунд, а в статичной — не менее 10 процентов рекламной площади.



Также источник приводит слова президента Союза производителей соков, воды и напитков Максима Новикова. Он заявил, что индустрия напитков знает о данной инициативе, и отметил, что важно соблюсти «баланс для стимулирования разумного потребления» и не допустить демонизации категории энергетических напитков.