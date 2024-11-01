Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Производителей энергетиков обяжут сообщать о вреде их продукции в рекламе
Питание и еда

Сегодня, 14:00

1 мин.

Производителей энергетиков обяжут сообщать о вреде их продукции в рекламе

Мария Задорожная
Автор
Энергетические напитки
Фото bauwimauwi, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В России производителей энергетических напитков хотят обязать сообщать в рекламе о вреде чрезмерного употребления их продукции. Об этом говорит РБК со ссылкой на письмо председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Максима Топилина на имя главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Изменения в закон «О рекламе» планирует внести Федеральная антимонопольная служба. Ведомство уже согласовало предложение с Минздравом, Минфином, Минэкономики и Минпромторгом России.

Сообщается, что в рекламе предупреждение о вреде энергетиков на радио должно длиться не менее 3 секунд, в видеоформатах — не менее 5 секунд, а в статичной — не менее 10 процентов рекламной площади.

Также источник приводит слова президента Союза производителей соков, воды и напитков Максима Новикова. Он заявил, что индустрия напитков знает о данной инициативе, и отметил, что важно соблюсти «баланс для стимулирования разумного потребления» и не допустить демонизации категории энергетических напитков.

Энергетик. Что произойдет с организмом, если пить энергетики каждый день
Новости холдинга
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Ови мчит к рекорду, все наши вратари проваливаются. Что происходит с россиянами на старте НХЛ
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Последние новости
30 окт 19:15
Шеф-повар поделился рецептом блюда на Хэллоуин
30 окт 18:00
Врач объяснил, как темный шоколад влияет на качество крови
30 окт 17:15
Нутрициолог рассказала, почему стоит добавить тыкву в рацион
29 окт 18:15
Нутрициолог перечислила вредные свойства кофе
28 окт 17:10
Нутрициолог назвала супы, которые вредны для организма