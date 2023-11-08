Нутрициолог рассказала о вреде ночного переедания

В разговоре с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, почему не стоит увлекаться едой перед сном.

По ее словам, ночью наш мозг занят другими процессами — восстановлением и очищением организма. А поздние ужины переключают его на процесс переваривания.

«Гормон роста, который вырабатывается во сне, у детей стимулирует процесс развития и восстановления, а у взрослых способствует снижению веса», — отметила эксперт.

Стасюк утверждает, что небольшие перекусы перед сном безопасны, а вот полноценные приемы пищи способны привести к проблемам со здоровьем: к лишнему весу, к сердечно-сосудистым заболеваниям, расстройству пищевого поведения, изжоге, хронической усталости и обострению хронических заболеваний.

«Есть связь между приемом пищи и сном. Такое питание может перерасти в привычку и, как следствие, привести к ожирению», — объяснила специалист по питанию.

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