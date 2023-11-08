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Сегодня, 21:45

Нутрициолог назвала полезный для худеющих продукт

Мария Маковей
Автор
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Треска с овощами в тарелке.
Фото LauriPatterson/istockphoto.com

В беседе с «СЭ» нутрициолог Ольга Харланова назвала вид рыбы, который богат полезными веществами и отлично впишется в рацион тех, кто следит за фигурой.

«Треску включают в рацион те, кто стремится избавиться от лишнего веса, потому что в ее тушке содержится не более 0,6% жира. Продукт активизирует обменные процессы в организме и помогает восстанавливаться после физических нагрузок», — объяснила эксперт.

Кроме того, из трески получают рыбий жир. Он улучшает работу мозга, стабилизирует нервную систему и укрепляет иммунитет, а также участвует в синтезе гормонов.

Ранее фитнес-тренер рассказал, как похудеть без вреда для организма.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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