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Сегодня, 15:30

Эксперты назвали главную опасность грейпфрутового сока для организма

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Фото istockphoto.com

Издание Planet Today опубликовало результаты исследования о грейпфрутовом соке. Оказалось, что фуранокумарины, которыми богат грейпфрут, способны оказывать влияние на усвоение некоторых лекарств в организме.

Ученые сделали вывод, что сок способствует более интенсивному попаданию препаратов в кровь, а превышение допустимых доз лекарственных средств может вызвать больше побочных реакций, включая даже и летальный исход.

В то же время для некоторых лекарств грейпфрутовый сок может иметь совершенно обратный эффект, а именно — снижать эффективность медицинских препаратов. Ученые рекомендуют при приеме лекарств проконсультироваться с лечащим врачом и уточнить, можно ли вместе с ними употреблять грейпфрут.

Ранее нутрициолог объяснила, чем полезен грейпфрут на диете.

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