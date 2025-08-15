Медицинский эксперт назвала продукты, которые полезно есть перед сном

Правильный ужин может оказать положительное влияние на сон и облегчить засыпание. Об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий нутрициолог, медицинский редактор и эксперт Ирина Попкова.

Так, эксперт рекомендует добавить в вечерний прием пищи овощи и фрукты (бананы, киви, вишня), которые содержат мелатонин и магний, необходимые для расслабления. Также должны присутствовать медленные углеводы (гречка, овсянка, батат). Они помогают организму плавно перейти в режим отдыха. А продукты, богатые триптофаном, например индейка, тыквенные семечки, миндаль, участвуют в выработке гормона сна. Чтобы успокоить нервную систему, можно заварить травяной чай из ромашки или мелиссы.

«Откажитесь вечером от жирного мяса и колбас — они тяжело перевариваются и мешают сну. Кофе, крепкий чай и шоколад содержат кофеин, который бодрит и мешает засыпанию. Если с этим есть проблемы, то кофеиносодержащие продукты нужно исключить уже после 14:00, а лучше после 12:00 часов дня. Острые и соленые блюда вызывают жажду и дискомфорт ночью. Сладости и белый хлеб провоцируют резкий подъем сахара в крови, нарушая сон. Оптимально ужинать за 2-3 часа до сна легкими блюдами без этих продуктов», — сказала специалист.

Также нутрициолог назвала три простых правила ужина для крепкого сна. Стоит выбирать нежирные белки, это может быть рыба, курица, и овощи. Для баланса блюдо должно включать сложные углеводы и немного полезных жиров (авокадо и орехи). А ужинать она советует за 2-3 часа до сна, чтобы пища успела усвоиться.

«Идеальный ужин для хорошего сна — легкий и сбалансированный. Попробуйте скорректировать рацион, и ваш сон может стать крепче уже через несколько дней», — подытожила эксперт.