Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Питание
Новости
Ученые обнаружили, что кетодиета связана с повышенным риском развития рака
Питание

18 июля, 18:00

1 мин.

Ученые обнаружили, что кетодиета связана с повышенным риском развития рака

Мария Задорожная
Автор
Полезный бургер
Фото OlgaMiltsova, iStock

Популярная кетодиета, к которой часто прибегают для снижения веса, может быть связана с повышенным риском развития рака тонкой кишки. Об этом сообщили ученые Массачусетского технологического института. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

В ходе эксперимента исследователи наблюдали за мышами с генетической предрасположенностью к опухолям кишечника. Животных разделили на группы и перевели на разные типы питания: кетогенный рацион, обычную диету и высококалорийную диету с большим содержанием жиров.

У мышей, которые получали кетодиету, опухоли в тонкой кишке появлялись не реже, а в некоторых случаях даже чаще, чем у животных на жирном высококалорийном рационе. Как выяснили ученые, ключевую роль играли не кетоновые тела, а процесс усвоения большого количества жиров. Он стимулировал более активное деление стволовых клеток тонкой кишки, из-за чего возрастала вероятность формирования опухолей.

При этом исследование показало и противоположный эффект: в толстой кишке кетогенная диета, напротив, сдерживала развитие рака.

Авторы работы уточнили, что пока выводы основаны на экспериментах на мышах, поэтому их необходимо подтвердить в исследованиях с участием людей. Ученые также подчеркнули, что влияние кетодиеты может различаться в зависимости от отдела кишечника, а значит, ее воздействие на организм нельзя оценивать как однозначное.

Правильное питание при занятиях бегом: лучшие продукты для бегунов.Правильное питание при занятиях бегом: что есть для выносливости, энергии и быстрого восстановления
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Читайте также
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
Петр Ян победил Двалишвили и защитил пояс чемпиона UFC
UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева
Читайте далее
Эксперт объяснила, как быстро добрать норму белка
Следующий материал
Эксперт объяснила, как быстро добрать норму белка
Последние новости
10:00
Спортпит без вреда для зубов: как есть батончики и пить гели, не теряя эмаль
24 окт 18:00
Биохимик объяснила, почему после тренировки в бассейне усиливается аппетит
22 окт 19:00
Диетолог заявила, что кофе перед вечерней тренировкой может ухудшить сон
17 окт 14:00
Названы правила приема кофеина во время забега
16 окт 14:00
Эндокринолог назвала возможные причины частого голода