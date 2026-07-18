Ученые обнаружили, что кетодиета связана с повышенным риском развития рака

Популярная кетодиета, к которой часто прибегают для снижения веса, может быть связана с повышенным риском развития рака тонкой кишки. Об этом сообщили ученые Массачусетского технологического института. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

В ходе эксперимента исследователи наблюдали за мышами с генетической предрасположенностью к опухолям кишечника. Животных разделили на группы и перевели на разные типы питания: кетогенный рацион, обычную диету и высококалорийную диету с большим содержанием жиров.

У мышей, которые получали кетодиету, опухоли в тонкой кишке появлялись не реже, а в некоторых случаях даже чаще, чем у животных на жирном высококалорийном рационе. Как выяснили ученые, ключевую роль играли не кетоновые тела, а процесс усвоения большого количества жиров. Он стимулировал более активное деление стволовых клеток тонкой кишки, из-за чего возрастала вероятность формирования опухолей.

При этом исследование показало и противоположный эффект: в толстой кишке кетогенная диета, напротив, сдерживала развитие рака.

Авторы работы уточнили, что пока выводы основаны на экспериментах на мышах, поэтому их необходимо подтвердить в исследованиях с участием людей. Ученые также подчеркнули, что влияние кетодиеты может различаться в зависимости от отдела кишечника, а значит, ее воздействие на организм нельзя оценивать как однозначное.