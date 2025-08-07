Стиль жизни
Эксперт объяснила, чем полезны перетертые томаты для женщин
7 августа, 17:45

Эксперт объяснила, чем полезны перетертые томаты для женщин

Мария Задорожная
Перетертые томаты
Фото tycoon751, iStock

Женщинам рекомендуется добавлять в свой рацион протертые томаты, так как они содержат ликопин — каротиноид с мощными антиоксидантными свойствами. Об этом сообщила технолог Светлана Старова в интервью РИАМО.

По ее словам, ликопин может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и защитить кожу от фотостарения, вызванного ультрафиолетом. Кроме того, мякоть томатов богата калием, витаминами группы В, а также витаминами С и Е, которые способствуют поддержанию здоровья нервной системы, нормализации обмена веществ, укреплению иммунитета и помогают организму справляться со стрессом, сохраняя молодость кожи.

Регулярное употребление протертых томатов может улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также способствовать поддержанию оптимального веса благодаря низкой калорийности и отсутствию лишних добавок. Этот ингредиент идеально подходит для приготовления супов, соусов и рагу.

Также ликопин, содержащийся в томатах, способствует восстановлению клеток и нормализует работу сосудов. Он сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки, поэтому его можно найти как в свежих овощах, так и в переработанных продуктах, таких как протертые томаты, добавила Старова.

  • Слава Иванов

    А мужчин почему в стороне оставили? Нам что не совсем полезно это поглощать ?

    08.08.2025

  • За спорт!

    Пойду жену обрадую, вот удивится, где я вычитал.

    07.08.2025

