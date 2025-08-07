Стиль жизни
Гастроэнтеролог рассказал, как питаться, чтобы защититься от рака
Питание и еда

7 августа, 19:25

1 мин.

Гастроэнтеролог рассказал, как питаться, чтобы защититься от рака

Мария Задорожная
Автор
Молочные продукты
Фото grafvision, iStock

Правильное питание может сыграть важную роль в профилактике некоторых видов рака. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко из ФГБУН Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии в интервью kp.ru.

«Защищаться от рака помогают молочные продукты. Запеканки и пудинги подойдут. В этих продуктах много кальция, а он помогает клеткам защищаться от накопления ошибок в делении и от трансформации в раковые», — отметил специалист.

По его словам, полезно пить стакан молока каждый день и есть творог хотя бы дважды в неделю. Кроме этого, желательно добавить в рацион йогурты и кефир, которые помогают кишечнику «нейтрализовать» вредные молекулы. Пилипенко также подчеркнул важность фруктов и овощей. Для обеспечения организма достаточным количеством пищевых волокон следует ежедневно есть не менее 200 граммов овощей и 100 граммов фруктов.

Сахар.5 продуктов, которые могут вызвать рак
  svs

    Кефир хорошо помогает от сердца, Шура.

    08.08.2025

