Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог развеяла два популярных мифа о газированной воде
Питание и еда

4 августа, 18:35

2 мин.

Диетолог развеяла два популярных мифа о газированной воде

Мария Задорожная
Автор
Газированная вода в стакане на столе
Фото WS Studio, iStock

Газированная вода не вредит зубной эмали и не снижает прочность костей. Об этом заявила диетолог Сандра Вигелене в интервью изданию Wellness Pulse.

Эксперт пояснила, что при газировании воды образуется слабая угольная кислота, которая лишь незначительно влияет на уровень pH (кислотности) в ротовой полости.

«Газированная вода действительно имеет немного более кислую природу по сравнению с обычной. Однако она изменяет нормальные показатели pH гораздо меньше, чем сладкие газированные напитки», — добавила диетолог.

Вигелене отметила, что ряд исследований показали истинное влияние кислых напитков на зубную эмаль.

«В систематическом обзоре Университета Джорджа Эмиля Палады в Румынии говорилось, что все кислые напитки: от соков и смузи до витамизированных и газированных вод — могут разрушать эмаль в лабораторных условиях», — заявила она.

Но ученые установили, что реальный эффект зависит от привычек: частоты потребления таких напитков, использования трубочек и соблюдения гигиенических практик.

Эксперт также подчеркнула, что в газированной воде отсутствует сахар, который играет важную роль в разрушении эмали.

Многие считают, что газированная вода «вымывает» кальций из костей и способствует развитию остеопороза. Врач объяснила, что этот миф возник в результате наблюдательного исследования, в котором высокое употребление колы связывали со снижением минеральной плотности костей. При этом она уточнила, что подобный эффект мог быть вызван фосфорной кислотой, содержащейся в данном напитке, так как вещество может мешать усвоению кальция.

Однако на плотность костей влияют многочисленные факторы, и нельзя перекладывать всю ответственность на напитки. Более того, современные исследования показывают, что употребление газированной воды (исключая колу) не связано с увеличением риска переломов.

Минеральная вода.Можно ли пить минеральную воду каждый день? Отвечает эксперт
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Читайте далее
Врач рассказала о рисках отравления арбузом
Следующий материал
Врач рассказала о рисках отравления арбузом

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
18:50
Ученые обнаружили, что клетчатка может бороться с раком
12 ноя 06:35
Диетолог рассказала, сколько фейхоа можно съедать за день
11 ноя 22:35
В детском питании известной марки обнаружили превышение содержания свинца
10 ноя 19:30
Гастроэнтеролог назвала самый полезный напиток для офисных работников
9 ноя 18:45
Диетолог объяснил, что полезнее: джем или варенье