Диетолог развеяла два популярных мифа о газированной воде

Газированная вода не вредит зубной эмали и не снижает прочность костей. Об этом заявила диетолог Сандра Вигелене в интервью изданию Wellness Pulse.

Эксперт пояснила, что при газировании воды образуется слабая угольная кислота, которая лишь незначительно влияет на уровень pH (кислотности) в ротовой полости.

«Газированная вода действительно имеет немного более кислую природу по сравнению с обычной. Однако она изменяет нормальные показатели pH гораздо меньше, чем сладкие газированные напитки», — добавила диетолог.

Вигелене отметила, что ряд исследований показали истинное влияние кислых напитков на зубную эмаль.

«В систематическом обзоре Университета Джорджа Эмиля Палады в Румынии говорилось, что все кислые напитки: от соков и смузи до витамизированных и газированных вод — могут разрушать эмаль в лабораторных условиях», — заявила она.

Но ученые установили, что реальный эффект зависит от привычек: частоты потребления таких напитков, использования трубочек и соблюдения гигиенических практик.

Эксперт также подчеркнула, что в газированной воде отсутствует сахар, который играет важную роль в разрушении эмали.

Многие считают, что газированная вода «вымывает» кальций из костей и способствует развитию остеопороза. Врач объяснила, что этот миф возник в результате наблюдательного исследования, в котором высокое употребление колы связывали со снижением минеральной плотности костей. При этом она уточнила, что подобный эффект мог быть вызван фосфорной кислотой, содержащейся в данном напитке, так как вещество может мешать усвоению кальция.

Однако на плотность костей влияют многочисленные факторы, и нельзя перекладывать всю ответственность на напитки. Более того, современные исследования показывают, что употребление газированной воды (исключая колу) не связано с увеличением риска переломов.