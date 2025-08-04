Врач рассказала о рисках отравления арбузом

Нитраты и бактерии, проникающие в арбуз при разрезании грязной кожуры, могут привести к отравлению. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская в интервью РИАМО.

«Нитраты действительно могут накапливаться в мякоти, особенно если плоды выращивали с избытком удобрений. В теле человека нитраты из арбузов преобразуются в нитриты — соединения, нарушающие способность гемоглобина связывать и транспортировать кислород. Этот процесс особенно опасен для маленьких детей и людей с пониженным уровнем гемоглобина (анемией)», — подчеркнула специалист.

По ее словам, для серьезного отравления необходимо съесть большое количество арбуза. Гораздо чаще источниками недомогания становятся бактерии (например, кишечная палочка, сальмонелла или листерии). Демьяновская предупредила, что грязная кожура может вызвать рвоту, диарею и повышение температуры, поэтому перед употреблением плод следует тщательно мыть.