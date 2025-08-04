Стиль жизни
Врач рассказала о рисках отравления арбузом
4 августа, 20:00

4 августа, 20:00

1 мин.

Врач рассказала о рисках отравления арбузом

Мария Задорожная
Автор
Арбуз на столе
Фото ASMR, iStock

Нитраты и бактерии, проникающие в арбуз при разрезании грязной кожуры, могут привести к отравлению. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская в интервью РИАМО.

«Нитраты действительно могут накапливаться в мякоти, особенно если плоды выращивали с избытком удобрений. В теле человека нитраты из арбузов преобразуются в нитриты — соединения, нарушающие способность гемоглобина связывать и транспортировать кислород. Этот процесс особенно опасен для маленьких детей и людей с пониженным уровнем гемоглобина (анемией)», — подчеркнула специалист.

По ее словам, для серьезного отравления необходимо съесть большое количество арбуза. Гораздо чаще источниками недомогания становятся бактерии (например, кишечная палочка, сальмонелла или листерии). Демьяновская предупредила, что грязная кожура может вызвать рвоту, диарею и повышение температуры, поэтому перед употреблением плод следует тщательно мыть.

Как выбрать хороший и&nbsp;вкусный арбуз.Как правильно выбрать арбуз: спелый, сладкий и без нитратов
Диетолог назвала продукты, с которыми нельзя сочетать дыню

  • Саша

    Арбузы несут не только эшеррхии коли энтеропатогенис, но и сальмонеллы, шигеллы, клостридии дифициле и перфрингерс, повышенный на несколько порядков энтеробактер, цитробактер, клебсиеллы пневмониае и окситока, плесени и грибы.

    05.08.2025

    Диетолог назвала продукты, с которыми нельзя сочетать дыню

