Диетолог рассказала, сколько икры можно есть в день

Врач-диетолог Линда Хасанова предупреждает, что красная икра — это очень высококалорийный продукт. Об этом она сообщила Ленте.ру.

Доктор объяснила, что в икре содержатся полноценные белки, жиры, фосфор, железо, витамин А и кальций. Кроме того, в продукте присутствует омега-3 жирные кислоты и лецитин.

По словам эксперта, икра полезна для работы мозга, костей, суставов, кожи и волос, она помогает в профилактике развития атеросклероза и тяжелых сердечных заболеваний.

«Нормы потребления икры не существует. Если хотите, чтобы ваше питание было здоровым, разнообразьте свой рацион икрой и другими группами продуктов: мясными, рыбными, молочными, зерновыми, а также овощами, фруктами, орехами. Учитывая высокую калорийность и большое содержание жиров, рекомендуется ограничить употребление икры 20-30 граммами за день — вполне допустимое количество, чтобы не перебрать с калориями, которые могут привести к набору веса», — подытожила диетолог.

Одна Хасанова предупредила, что некоторым людям стоит отказаться от икры. Ограничить ее потребление необходимо при наличии аллергических реакций или непереносимости компонентов. Также этим продуктом не стоит увлекаться при артериальной гипертензии и склонности к отекам.