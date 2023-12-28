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Самые вредные блюда на Новый год: что стоит исключить из праздничного меню
Питание и еда

Сегодня, 13:00

3 мин.

4 самые вредные закуски на новогоднем столе и чем их заменить

М. Сальникова , А. Денисова , М. Мальцева
Новогодние закуски.
Фото Kyrylo Baranovskyi/www.istockphoto.com
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Многие угощения, которые принято готовить на новогодний стол, отличаются повышенной жирностью и калорийностью.

Нутрициологи Алена Денисова и Марина Мальцева рассказали, от каких закусок лучше отказаться, и посоветовали, чем их можно заменить.

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Колбасы и копчености

Как правило, колбасную тарелку наполняют сервелатом, салями и другими видами копченых колбас. В этих продуктах содержатся трансжиры, сахар, консерванты и другие пищевые добавки, поэтому есть их (тем более на ночь) совсем неполезно.

Тем, кто не хочет лишать себя мясных закусок в новогоднюю ночь, подойдет, например, буженина домашнего приготовления.

Можно подать запеченное мясо, порезанное небольшими кусочками. К закуске идеально подойдут овощи и кисло-пряные соусы из брусники, клюквы, граната.
Марина Мальцева
Нутрициолог

Бутерброды с икрой

Сливочное масло и белый багет или батон — не самое лучшее сочетание. Тем более если на столе будет достаточно других источников калорий.

В качестве основы бутерброда можно использовать цельнозерновой хлеб, а масло заменить творожным сыром.
Алена Денисова
Нутрициолог

Кстати, вкус творожного сыра делает икру менее соленой и помогает справиться с легкой горчинкой.

Икра
Фото alle12/www.istockphoto.com
Важно обращать внимание на состав самой красной икры: в качественном продукте не должно быть рафинированного масла и других добавок, кроме соли.
Марина Мальцева
Нутрициолог

Канапе

Популярны такие сочетания продуктов: белый хлеб, шпроты и огурец; белый хлеб, копченая колбаса и огурец; белый хлеб, несколько видов сыра и виноград.

Как и в случае с бутербродами, можно заменить батон на цельнозерновой или ржаной хлеб и использовать более здоровые и менее обработанные ингредиенты.
Алена Денисова
Нутрициолог

Например, можно сделать такие канапе:

  • хлеб — творожный сыр — слабосоленая рыба — авокадо;

  • хлеб — творожный сыр — креветки — лимон;

  • хлеб — творожный сыр — помидоры — твердый сыр — оливки;

  • хлеб — творожный сыр — консервированный тунец;

  • хлеб — свежий огурец — листья салата — креветки — оливки.

Тарталетки

В магазинных тарталетках могут быть трансжиры. Они делают продукт калорийным и небезопасным для здоровья.

Начинки, которыми чаще всего наполняют тарталетки, могут быть и полезными. Прежде всего, вред в этом блюде могут причинить жирные соусы, например майонез.

Тарталетки
Фото tasha_lyubina/www.istockphoto.com
Вместо тарталеток можно использовать хрустящие хлебные гренки: обжаренные на антипригарной сковороде без масла ломтики хлеба. В качестве начинки подойдут творог с зеленью, креветками или авокадо.
Алена Денисова
Нутрициолог
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