4 самые вредные закуски на новогоднем столе и чем их заменить

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Многие угощения, которые принято готовить на новогодний стол, отличаются повышенной жирностью и калорийностью.

Нутрициологи Алена Денисова и Марина Мальцева рассказали, от каких закусок лучше отказаться, и посоветовали, чем их можно заменить.

Колбасы и копчености

Как правило, колбасную тарелку наполняют сервелатом, салями и другими видами копченых колбас. В этих продуктах содержатся трансжиры, сахар, консерванты и другие пищевые добавки, поэтому есть их (тем более на ночь) совсем неполезно.

Тем, кто не хочет лишать себя мясных закусок в новогоднюю ночь, подойдет, например, буженина домашнего приготовления.

Бутерброды с икрой

Сливочное масло и белый багет или батон — не самое лучшее сочетание. Тем более если на столе будет достаточно других источников калорий.

Кстати, вкус творожного сыра делает икру менее соленой и помогает справиться с легкой горчинкой.

Фото alle12/www.istockphoto.com

Канапе

Популярны такие сочетания продуктов: белый хлеб, шпроты и огурец; белый хлеб, копченая колбаса и огурец; белый хлеб, несколько видов сыра и виноград.

Например, можно сделать такие канапе:

хлеб — творожный сыр — слабосоленая рыба — авокадо;

хлеб — творожный сыр — креветки — лимон;

хлеб — творожный сыр — помидоры — твердый сыр — оливки;

хлеб — творожный сыр — консервированный тунец;

хлеб — свежий огурец — листья салата — креветки — оливки.

Тарталетки

В магазинных тарталетках могут быть трансжиры. Они делают продукт калорийным и небезопасным для здоровья.

Начинки, которыми чаще всего наполняют тарталетки, могут быть и полезными. Прежде всего, вред в этом блюде могут причинить жирные соусы, например майонез.