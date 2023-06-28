Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 12:15

Диетолог рассказала, как питаться при сахарном диабете

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полезная еда.
Фото Freepik/master1305

Диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», как нужно питаться при сахарном диабете. «Питание должно выстраиваться индивидуально, в зависимости от текущего состояния и наличия сопутствующих проблем, таких как ожирение, гипертензия, болезни сердца или почек. Нужно выбирать продукты с высокой пищевой плотностью и низким гликемическим индексом», — пояснила специалист.

По словам Светланы Павличенко, типичный рацион среднего россиянина включает избыток добавленного сахара (в том числе сладкие напитки), продукты глубокой переработки, преобладание животных продуктов над растительными. Все это ведет к серьезным нарушениям обмена веществ, а в дальнейшем и к развитию хронических заболеваний, в том числе диабета. «При сахарном диабете часть этих продуктов придется серьезно ограничить (например, красное мясо и коровье молоко), а от сладостей и рафинированных продуктов — полностью отказаться», — подчеркнула диетолог.

Как отметила Светлана Павличенко, главная задача лечебной диеты при сахарном диабете — стабилизировать уровень сахара в крови, избавиться от лишнего веса, если он есть, и снизить риски сердечно-сосудистых болезней. «С этими целями очень хорошо справляется растительное питание. Рацион обязательно должен включать цельные злаки (гречку, ячмень, кукурузу, цельнозерновой хлеб), жирную рыбу, натуральные молочные продукты без сахара (творог), овощи (капусту белокочанную, брокколи, помидоры, баклажаны), зелень и бобовые», — подытожила врач.

Ранее мы рассказывали, как распознать диабет на ранних стадиях.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Псковский губернатор Ведерников: среди погибших 24 июня летчиков был экипаж Ка-52
В пригороде Парижа начались беспорядки после убийства подростка полицейским
В тайге в Амурской области потерялся 10-летний ребенок
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нутрициолог рассказала, почему опасно пить энергетики в жару
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости