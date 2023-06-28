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Сегодня, 18:45

Флеболог назвал напитки, которые вредны при варикозе

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка пьет чай.
Фото Freepik/freepik

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал «СЭ», какие напитки могут быть вредны при варикозе. «Крепкий чай, кофе, энергетические напитки, газировка — все они повышают кровяное давление, что негативно сказывается на всей работе сердечно-сосудистой системы и, в частности, венозной системы», — предупредил специалист.

Если вы попадаете в группу риска по заболеванию вен, утолять жажду Армен Авакян порекомендовал простой водой.

О продуктах, которые могут спровоцировать варикоз, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
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