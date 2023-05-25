Диетолог поделилась рецептом домашнего мороженого

Диетолог Ольга Деккер поделилась с «СЭ» рецептом домашнего мороженого. «Сделать домашнее мороженое несложно. Вам понадобятся две чашки сливок хотя бы 35% жирности, одна чашка молока, три четверти чашки сахара, четыре яичных желтка и две чайные ложки ванильного экстракта или любого другого ароматизатора на ваш выбор», — пояснила специалист.

В сотейнике с толстым дном нужно смешать сливки и молоко с половиной сахара и нагреть на среднем огне до появления пара (не доводя до кипения), затем убрать с огня. Отдельно смешать яичные желтки с оставшимся сахаром и взбить смесь до получения густой и пышной консистенции. В нее влить небольшое количество горячей смеси из сливок, постоянно помешивая, а затем все вместе — обратно в сотейник к оставшимся сливкам и поставить на средний огонь. «Готовьте, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не покроется пленкой на задней стороне ложки. Но до кипения не доводите», — подчеркнула Ольга Деккер.

Готовую смесь нужно охладить до комнатной температуры, убрать в холодильник и охладить до полного остывания. «Когда смесь полностью остынет, добавьте ванильный экстракт или другой ароматизатор на ваш выбор. Хорошо перемешайте все, перелейте в мороженицу или контейнер и заморозьте, помешивая каждые 30 минут — это предотвратит образование кристаллов льда», — объяснила диетолог.

Как только мороженое полностью заморозится, можно его подавать. «Добавьте орехи, шоколадные кусочки или фрукты — это придаст мороженому разнообразный вкус. Такой десерт будет более полезен и предпочтителен, чем магазинный аналог», — резюмировала Ольга Деккер.

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