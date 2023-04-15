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Сегодня, 15:20

Диетолог объяснила, почему поздний завтрак и стройность несовместимы

Ольга Стрельникова
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Девушка завтракает в ресторане.
Фото Freepik/pvproductions

Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе на радио Sputnik рассказала, что поздний завтрак может стать причиной лишних килограммов. По ее словам, первый прием пищи должен быть в течение часа после пробуждения. Если же неправильно «настроить» метаболизм, организм начнет накапливать энергию, а не тратить.

Поздний завтрак снижает скорость обмена веществ. «Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела. В этих условиях придется постараться, чтобы не прибавить в весе», — подытожила Маргарита Королева.

Ранее мы рассказывали, как ускорить обмен веществ.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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