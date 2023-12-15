Диетолог назвала допустимую норму новогодних салатов

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как есть новогодние салаты без вреда для здоровья.

По ее словам, допустимая норма праздничных блюд зависит от веса, пола, возраста и заболеваний человека.

«Если в меню присутствуют майонезные салаты и закуски, то лучше ограничиться минимальным количеством — парой ложек. Но если речь идет о салатах из овощей или зелени, то такие блюда низкокалорийны, и можно позволить себе их больше», — объяснила эксперт.

Также диетолог предложила альтернативные способы приготовления традиционных новогодних салатов. Например, селедку под шубой сделать из моркови, свеклы и небольшого количества рыбы. А майонез заменить на йогурт или нежирную сметану.

«То же самое и с оливье: вместо колбасы — нежирное мясо или куриная грудка, заправить нежирной сметаной или йогуртом. Значит, уже количество соли и жиров значительно будет снижено, положить меньше желтков, побольше белка, вместо картофеля добавить яблоко, сельдерей или топинамбур. Тогда можно съесть такого салата больше, даже людям, имеющим какие-то проблемы со здоровьем», — подытожила Соломатина.