Бренд-шеф поделился рецептом ленивого ужина

Бренд-шеф Сергей Михеев поделился с «СЭ» рецептом ленивого ужина. Он советует приготовить запеченный картофель с сыром.

«Это сытное блюдо, которое легко готовить, можно использовать самостоятельно или как гарнир к мясу или рыбе», — отметил эксперт.

Для приготовления ленивого ужина потребуется восемь средних по размеру картофелин, 80 г твердого сыра, 40 г сливочного масла, один-два зубчика чеснока, две столовых ложки растительного масла, а также соль и зелень — по вкусу.

Для начала необходимо тщательно промыть картофель с щеткой, кожуру снимать не нужно. Форму для запекания смазать растительным маслом, положить в нее картофель, проткнуть каждый клубень вилкой с нескольких сторон. Затем форму закрыть фольгой и поставить в духовку, оставить запекаться при 180 градусах на 40-50 минут до полной готовности.

«Приготовьте начинку: натрите сыр, мелко нашинкуйте зелень и чеснок, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородной массы. Сделайте надрезы в готовом картофеле и положите в них начинку. Поставьте в духовку еще на 5-7 минут. В завершение нужно достать картофель и подать блюдо на стол», — объяснил бренд-повар.