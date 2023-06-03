Ленивый ужин: 5 простых бюджетных рецептов для всей семьи
Сытный ужин на всю семью необязательно должен быть дорогим и сложным, особенно если он сделан из доступного круглый год продукта — картофеля.
Делимся пятью вкусными и быстрыми рецептами, которые подойдут для всех членов семьи.
Запеченный картофель с сыром
Это сытное блюдо, которое легко готовить, можно использовать самостоятельно или как гарнир к мясу или рыбе.
Ингредиенты:
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средний по размеру картофель — 8 шт. (желательно примерно одного размера);
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твердый сыр — 80 г;
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сливочное масло — 40 г;
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чеснок (если его едят все в семье) — 1-2 зубчика;
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растительное масло — 2 ст. л.;
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соль и зелень — по вкусу.
Приготовление:
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Тщательно промойте картофель со щеткой, кожуру снимать не нужно.
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Форму для запекания смажьте растительным маслом, положите в нее картофель, проткните каждый клубень вилкой с нескольких сторон.
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Форму закройте фольгой и поставьте в духовку при 180 градусах, запекайте 40-50 минут до полной готовности.
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Приготовьте начинку: натрите сыр, мелко нашинкуйте зелень и чеснок, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородной массы.
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Сделайте надрезы в готовом картофеле и положите в них начинку. Поставьте в духовку еще на 5-7 минут.
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Достаньте картофель и подайте на стол.
Картофельный суп с беконом или ветчиной
Те, кто не ест мясо или хочет сделать суп более легким, могут заменить мясо фасолью.
Ингредиенты:
-
картофель — 3 шт.;
-
лук-порей — 600 г;
-
ветчина — 400 г;
-
куриный или овощной бульон — 1 л;
-
масло сливочное — 2 ст. л.;
-
сливки 15% — 75 мл;
-
соль, перец и зелень — по вкусу.
Приготовление:
-
Обжарьте в большой кастрюле на сливочном масле нарезанный лук-порей.
-
Нарежьте ломтиками картофель.
-
Добавьте к луку картофель и бульон, доведите до кипения на среднем огне.
-
Снизьте температуру плиты, накройте крышкой и варите около 25 минут.
-
Полученную смесь измельчите при помощи блендера.
-
Нарежьте кубиками ветчину.
-
В кастрюлю залейте смесь и добавьте ветчину, влейте сливки, посолите по вкусу.
-
Доведите до кипения и подайте на стол.
Картофельный салат с грибами и солеными огурцами
Можно добавить к блюду белок — например, варенные сосиски.
Ингредиенты:
-
картофель — 5-6 шт.;
-
соленые или маринованные огурцы — 3-4 шт.;
-
свежий лук (если его едят дети) —1 шт.;
-
соленые или жареные грибы — 100-150 г;
-
подсолнечное масло — несколько столовых ложек;
-
соль, перец, зелень — по вкусу.
Приготовление:
-
Отварите картофель в мундире.
-
Мелко нарежьте лук, огурцы, грибы и картофель.
-
Соедините в глубокой посуде ингредиенты, добавьте подсолнечное масло.
-
Салат готов!
Картофельный пирог-запеканка с беконом
Это сытный и бюджетный вариант из продуктов, которые у большинства всегда есть в холодильнике. Отлично будет смотреться и на праздничном столе на большое количество человек.
Ингредиенты:
-
картофель — 1,5 кг;
-
копченый бекон (можно заменить любой доступной ветчиной, салом или отварной грудкой) — 250 г;
-
лук — 2 шт.;
-
яйца— 3 шт.;
-
мука — 3 ст. л.;
-
сливочное масло — 1 ст. л.;
-
любые специи — по вкусу.
Приготовление:
-
Лук и мясо (бекон, ветчина, сало или грудка) нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, добавьте специи.
-
Очистите и промойте картофель, натрите на мелкой терке и добавьте вареные яйца, муку и остывшую мясную начинку с луком.
-
Перемешайте, добавьте соль или перец и выложите на смазанную маслом форму для выпечки. Если такой нет, подойдет обычная сковорода.
-
Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте 1,5 часа. Подавать можно со сметаной или другим соусом по вкусу.
Пирожное «Картошка»
Да, это блюдо не из картофеля, но какое-никакое отношение к нему имеет. К тому же, это достаточно простой и вкусный десерт. Никаких сложных ингредиентов, только продукты, которые доступны в практически любом магазине.
Ингредиенты:
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любое песочное печенье — 300 г;
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сгущенное молоко — 3/4 стакана;
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размягченное сливочное масло — 100 г;
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какао-порошок — 2 ст. л.
Приготовление:
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Раздавите печенье скалкой или с помощью блендера — должна получиться мелкая крошка.
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Добавьте к печенью сгущенное молоко, сливочное масло и какао. Перемешайте ложкой, а затем вымесите руками до получения однородной массы.
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Вылепите из получившейся массы пирожные в виде картофелин. По желанию можно украсить ореховой крошкой или сахарной пудрой.
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