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Тренировка спины в зале: лучшие упражнения на спину — видео
Фитнес

Сегодня, 07:00

2 мин.

Лучшие упражнения на спину в тренажерном зале: видеотренировка

Булат Зиастинов
Тренер
Мужская спина
Фото istockphoto.com/skynesher
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Мускулатура спины — это самая большая мышечная группа в организме. Качественная проработка этих мышц в зале — залог здоровой и ровной осанки и, конечно, красивого рельефа. Тренер Булат Зиастинов рассказал, как правильно качать эту мускулатуру, и специально для «Стиля жизни» записал видеотренировку с подробным описанием техники выполнения упражнений.

Советы для начинающих

Собрали несколько простых советов, которые помогут освоиться на новой «территории».

  1. Начинайте с правильной техники и постепенно прогрессируйте в рабочем весе

Техника — это самая главная составляющая любого тренировочного плана. Первая тренировка должна быть без отягощения или с легким весом, который вы едва чувствуете. Сначала нужно поставить технику, а только потом увеличивать нагрузку. Такая осторожность убережет вас от травм.

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  1. 80% хорошей тренировки — это базовые упражнения

С помощью базовых упражнений вы задействуете сразу несколько мышечных групп и укрепляете не просто отдельные мышечные волокна, но и весь корпус. Для начинающего атлета подойдут подтягивания, тяга и гиперэкстензия.

  1. Не забывайте про разминку и заминку

Перед силовой тренировкой обязательно нужно тщательно разогреть мышцы. В идеале — начать с суставной гимнастики и небольшого кардио, например походить на дорожке 10-15 минут. После тренировки не пренебрегайте заминкой в виде растяжки.

  1. Попробуйте завести дневник тренировок

Дневник тренировок позволит отслеживать ваш прогресс. Записывайте длительность тренировки, план, упражнения. Если в какой-то момент вы перестанете видеть прогресс, то сможете отследить, в какой момент он замедлился.

  1. Главная составляющая результата — регулярность

Какую бы цель вы перед собой ни ставили — похудеть или нарастить мышечную массу, не стоит думать, что за пару месяцев вы приобретете тело мечты. Это длительный и энергозатратный процесс.

Видеотренировка на спину

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