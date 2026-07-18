Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Уведомления
Главная
Тропс
Тренировки и восстановление
Новости
Фитнес-тренер рассказала, помогают ли «дофаминовые шаги» снизить стресс
Тренировки и восстановление

18 июля, 14:00

2 мин.

Фитнес-тренер рассказала, помогают ли «дофаминовые шаги» снизить стресс

Мария Задорожная
Автор
Ольга Яблокова
Фитнес-тренер, атлет
Девушки на прогулке
Фото LSOphoto, iStock

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала помогают ли «дофаминовые шаги» снизить стресс.

«Дофаминовые шаги» — это короткие прогулки без телефона, музыки, уведомлений и других внешних раздражителей. Они могут быть полезной привычкой, если человек хочет снизить перегрузку от постоянного потока информации и добавить больше движения в повседневную жизнь.

Смысл такой практики заключается в том, чтобы на время убрать лишние стимулы и дать мозгу возможность побыть в тишине. Спокойная ходьба может помочь снизить напряжение, немного успокоить нервную систему и вернуть ощущение контроля над состоянием. Особенно это актуально для людей, которые большую часть дня проводят в телефоне, читают ленты, реагируют на сообщения и находятся в постоянном информационном шуме.

«Кроме того, «дофаминовые шаги» полезны и как обычная физическая активность. Даже 10-20 минут ходьбы в день помогают размяться, улучшить кровоток и повысить общий уровень движения, которого многим не хватает при сидячем образе жизни», — сказала эксперт.

При этом переоценивать эффект таких прогулок не стоит. Сами по себе «дофаминовые шаги» не решат проблемы хронического стресса, усталости или отсутствия мотивации. Если человек мало спит, постоянно перерабатывает и живет в состоянии перегрузки, короткая прогулка без телефона не сможет полностью исправить ситуацию.

Тем не менее как простая ежедневная привычка «дофаминовые шаги» могут быть вполне эффективны. Они помогают ненадолго замедлиться, разгрузить голову и добавить в день больше спокойного движения.

Правда&nbsp;ли бег помогает при эмоциональном выгорании: мнение психолога.Не просто кардио: правда ли бег спасает от эмоционального выгорания — отвечает психолог
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Читайте также
«Почта России» выходит из кризиса с помощью господдержки. Что нужно знать
Шесть человек госпитализированы в Домодедовскую больницу после атаки БПЛА
Первый титул в сезоне и 18-й в карьере. Рублев в Бостаде разобрался с итальянцем за 78 минут
Последний танец Месси на чемпионате мира: смазанный финал и слезы прощания
Сборная Испании обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026
В Иране зафиксировали два землетрясения магнитудой до 4,9
Читайте далее
Стало известно, как правильно восстанавливаться после травм конечностей и шеи
Следующий материал
Стало известно, как правильно восстанавливаться после травм конечностей и шеи
Последние новости
06:00
Что такое плато в плавании и как его побороть — отвечает тренер
19 июл 19:30
Ученые выяснили, что физическая активность помогает мозгу стареть медленнее
19 июл 13:00
Стало известно, как правильно восстанавливаться после травм конечностей и шеи
17 июл 15:05
В приложение российской фитнес-сети внедрили ИИ-тренера
17 июл 14:00
Тренер рассказал, как Хейли Бибер поддерживает форму ягодиц