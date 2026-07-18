Фитнес-тренер рассказала, помогают ли «дофаминовые шаги» снизить стресс

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала помогают ли «дофаминовые шаги» снизить стресс.

«Дофаминовые шаги» — это короткие прогулки без телефона, музыки, уведомлений и других внешних раздражителей. Они могут быть полезной привычкой, если человек хочет снизить перегрузку от постоянного потока информации и добавить больше движения в повседневную жизнь.

Смысл такой практики заключается в том, чтобы на время убрать лишние стимулы и дать мозгу возможность побыть в тишине. Спокойная ходьба может помочь снизить напряжение, немного успокоить нервную систему и вернуть ощущение контроля над состоянием. Особенно это актуально для людей, которые большую часть дня проводят в телефоне, читают ленты, реагируют на сообщения и находятся в постоянном информационном шуме.

«Кроме того, «дофаминовые шаги» полезны и как обычная физическая активность. Даже 10-20 минут ходьбы в день помогают размяться, улучшить кровоток и повысить общий уровень движения, которого многим не хватает при сидячем образе жизни», — сказала эксперт.

При этом переоценивать эффект таких прогулок не стоит. Сами по себе «дофаминовые шаги» не решат проблемы хронического стресса, усталости или отсутствия мотивации. Если человек мало спит, постоянно перерабатывает и живет в состоянии перегрузки, короткая прогулка без телефона не сможет полностью исправить ситуацию.

Тем не менее как простая ежедневная привычка «дофаминовые шаги» могут быть вполне эффективны. Они помогают ненадолго замедлиться, разгрузить голову и добавить в день больше спокойного движения.