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Сегодня, 16:35

Врач рассказала, кому противопоказаны занятия бегом и велозаезды

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка бежит по лестнице.
Фото Freepik/freepik

Спортивный врач, нутрициолог Александра Чистякова (Пурига) рассказала «СЭ», что занятия бегом, в том числе спринтерским, и велозаезды на марафонские дистанции противопоказаны при варикозе. «Продолжительный мышечный тонус, как и резкая интенсивная, но непродолжительная нагрузка приводит к нарушению кровообращения в ногах», — предупредила специалист.

По словам Александры Чистяковой, при варикозе предпочтительна нагрузка в виде легкого бега, а также шаркающий бег, при котором снижена продолжительность фазы безопорного состояния. «Помимо сниженной ударной нагрузки такой бег нормализует артериальное давление. При достижении частоты пульса 120-150 ударов в минуту периферические сосуды расширяются и их сопротивление снижается. Приятный бонус в том, что подобная техника — самая эффективная для жиросжигания», — резюмировала врач.

Какие еще виды спорта противопоказаны при варикозе, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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