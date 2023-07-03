На поле «Лужников» прошла масштабная тренировка для 2000 человек

1 июля 2023 года в олимпийском комплексе «Лужники» прошло празднование 100-летия московского спорта, организованное департаментом спорта города Москвы. Одной из самых масштабных активностей в этот день стала открытая тренировка по стретчингу и барре от Самиры Мустафаевой и студии SMSTRETCHING для 2000 человек. Она прошла на Большой спортивной арене «Лужников».

Тренировка проходила под авторский музыкальный плейлист студии SMSTRETCHING, а каждый участник получил подарок от beauty-партнера Darling*.