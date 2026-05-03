Тренер рассказала, как похудеть на один размер за 8 недель

Старший тренер сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина в беседе с «Лентой.ру» поделилась способом похудеть на один размер к лету.

По словам эксперта, добиться видимых результатов можно, если уделять тренировкам 3-4 занятия в неделю по 30-45 минут. Оптимальный эффект даст сочетание трех элементов: силовых упражнений, кардио-нагрузок и растяжки. Силовые тренировки помогут проработать рельеф и ускорят метаболизм, кардио подойдет для активного расхода энергии, а стретчинг поспособствует улучшению осанки.

Чтобы усилить эффект и удержать достигнутую форму, специалист советует добавить в повседневную жизнь больше фоновой активности: чаще ходить пешком, выбирать лестницу вместо лифта и проводить выходные активно.

Программа рассчитана на два месяца и строится по принципу постепенного усложнения. Первые две недели отведены под мягкий старт: две силовые тренировки на ноги и корпус, одна кардио-тренировка и одна растяжка. На третьей-пятой неделе нагрузку усиливают: проводят 2-3 силовые тренировки и одну кардио. Последние три недели (шестая-восьмая) посвящены закреплению результата: в этот период рекомендуется три силовые тренировки, интервальное кардио и занятия пилатесом.