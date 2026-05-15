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Назван самый популярный и доступный спорт
Фитнес

15 мая, 17:30

2 мин.

Назван самый популярный и доступный спорт

Кристина Гергис
Автор
СберПрайм Марафон
Фото Пресс-служба Сбера

Бег лидирует среди самых доступных видов спорта. Об этом говорят результаты исследования «Сбера» и Rambler. Каждый второй участник опроса отметил минимальные затраты на старте: для занятий нужны лишь кроссовки, а бегать можно где угодно.

В числе других популярных и бюджетных вариантов велосипедный спорт (15 процентов голосов), йога и растяжка (14 процентов), плавание (10 процентов) и игры с мячом (6 процентов).

Большинство россиян не готовы тратить на спорт большие суммы. 36 процентов платят до 5 тысяч рублей в год, 15 процентов — от 5 до 10 тысяч рублей, а 6 процентов расходуют более 50 тысяч рублей ежегодно. При этом 25 процентов опрошенных не смогли точно оценить свои затраты.

Главными мотивами для занятий спортом стали поддержание формы (32 процента) и улучшение здоровья (31 процент). Еще 10 процентов используют физическую активность для снижения стресса.

Физической активностью занимаются 59 процентов респондентов. 14 процентов тренируются почти ежедневно, 22 процента — два-три раза в неделю, 23 процента — раз в неделю или от случая к случаю. При этом 41 процент опрошенных совсем не занимаются спортом.

70 процентов россиян считают, что тренировки должны гармонично вписываться в жизнь. Лишь 15 процентов готовы отказаться от других видов досуга ради спорта. Меньшее время на общение с друзьями и личную жизнь согласны тратить 8 процентов опрошенных, на работу — 7 процентов.

В рамках исследования также было выявлено, как россияне воспринимают массовые забеги, в частности «СберПрайм Зеленый Марафон». Так, четверть участников ценит атмосферу и участие, 22 процента хотят попробовать в нем свои силы, а каждый пятый — преодолеть себя. Лишь 8 процентов выходят на старт ради соревнования с другими, столько же хотят установить личный рекорд.

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