Кубок России по фитнес-аэробике впервые пройдет в Сочи

С 6 по 10 мая в Сочи, на площадке спортивного комплекса «Сириус-Арена», пройдет первый отборочный этап Кубка России по фитнес-аэробике. Организатор — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта России. Известно, что в соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов. «Спорт-Экспресс» выступает информационным партнером события.

В программе Кубка представлено пять аккредитованных дисциплин: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Кроме того, одновременно с отборочным этапом будут проходить всероссийские соревнования для начинающих спортсменов в разных возрастных категориях.

Победители и призеры сочинского Кубка получат возможность представлять свой регион на всероссийских соревнованиях.

«На соревнованиях в Сочи будут отобраны лучшие региональные команды для участия в финале турнира. Состязания такого уровня всегда очень зрелищные, на площадку выходят взрослые и опытные спортсмены. Победители Кубка России, как правило, составляют сборную команду страны по фитнес-аэробике. Выступление на знаменитом олимпийском объекте — дополнительная мотивация для каждого участника соревнований. Наш красивый и динамичный вид спорта наверняка заинтересует физкультурно-спортивное сообщество Федеральной территории «Сириус» и города Сочи, понравится жителям и многочисленным гостям курорта», — отметил вице-президент ФФАР Кирилл Жариков.