Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Кубок России по фитнес-аэробике впервые пройдет в Сочи
Фитнес

Сегодня, 13:25

1 мин.

Кубок России по фитнес-аэробике впервые пройдет в Сочи

Мария Задорожная
Автор
Кубок России по фитнес-аэробике
Фото Пресс-служба ФФАР
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

С 6 по 10 мая в Сочи, на площадке спортивного комплекса «Сириус-Арена», пройдет первый отборочный этап Кубка России по фитнес-аэробике. Организатор — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта России. Известно, что в соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов. «Спорт-Экспресс» выступает информационным партнером события.

В программе Кубка представлено пять аккредитованных дисциплин: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Кроме того, одновременно с отборочным этапом будут проходить всероссийские соревнования для начинающих спортсменов в разных возрастных категориях.

Победители и призеры сочинского Кубка получат возможность представлять свой регион на всероссийских соревнованиях.

«На соревнованиях в Сочи будут отобраны лучшие региональные команды для участия в финале турнира. Состязания такого уровня всегда очень зрелищные, на площадку выходят взрослые и опытные спортсмены. Победители Кубка России, как правило, составляют сборную команду страны по фитнес-аэробике. Выступление на знаменитом олимпийском объекте — дополнительная мотивация для каждого участника соревнований. Наш красивый и динамичный вид спорта наверняка заинтересует физкультурно-спортивное сообщество Федеральной территории «Сириус» и города Сочи, понравится жителям и многочисленным гостям курорта», — отметил вице-президент ФФАР Кирилл Жариков.

Увлечения
Новости холдинга
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Европа смягчает позиции по отправке миротворцев. И вот почему
Появились кадры момента взрыва автомобиля в Балашихе

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
22 апр 13:10
Российская фитнес-аэробика готовится к аккредитации новых дисциплин
21 апр 16:45
В Алабино состоялась первая в сезоне «Гонка Героев»
17 апр 06:00
Вприпрыжку за счастьем: что такое дофаминовые прыжки и правда ли они работают
15 апр 17:25
В Алабино состоится первая в сезоне «Гонка Героев»
14 апр 16:45
В Москве состоялся Чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике