Фитнес-тренер назвала топ-5 упражнений против целлюлита

Фитнес-тренер, нутрициолог Ольга Яблокова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какие упражнения помогут избавиться от целлюлита. По ее словам, целлюлит чаще всего поражает ноги, бедра, ягодица, а реже всего — живот и руки. Этот эстетический дефект не только визуально портит фигуру, но и указывает на некоторые проблемы в организме.

«Чтобы убрать целлюлит, нужен комплексный подход! Важно придерживаться полезного сбалансированного питания, пить достаточно воды и, конечно же, регулярно заниматься физическими упражнениями. Сидячий образ жизни — главный провокатор апельсиновой корки. А занятия спортом улучшают кровообращение, лимфоток и помогают избавиться от жировых отложений», — сказала эксперт.

Также тренер назвала топ-5 упражнений, которые помогут избавиться от целлюлита:

приседания с отягощением;

выпады с акцентом на ягодицы;

приседания сумо;

мертвая тяга;

прыжки на скакалке.

«Приведенные выше базовые силовые упражнения эффективно проработают и укрепляют бедра и ягодицы. Рекомендую взять дополнительные веса для увеличения нагрузки и усиления эффекта, а также выполнять каждое упражнение по три подхода», — отметила эксперт.

Кроме того, улучшить качество кожи может контрастный душ. Он укрепит сосуды и улучшит кровообращение. На пользу пойдут бани и сауны, которые усиливают лимфоток. Обертывания на основе водорослей помогут убрать отечность, напитают кожу витаминами и микроэлементами.

«Самое важное — регулярность в выполнении упражнений. Будьте активны, питаетесь полезной едой и пейте достаточно воды. Это залог здоровья и гладкой кожи без целлюлита», — подытожила Яблокова.