Штангистка Тё первой из россиянок завоевала медаль на чемпионате Европы в Батуми

Штангистка Ольга Тё стала обладательницей малой бронзовой награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия).

30-летняя спортсменка показала результат 93 кг в весовой категории до 58 кг.

Тё первой из россиянок завоевала медаль на чемпионате Европы. Соревнования завершатся 26 апреля. Российские спортсмены выступают на них в нейтральном статусе.

Тё проводит первый международный турнир за 4,5 года. Она является чемпионкой Европы 2021 года и бронзовым призером чемпионата мира того же года. Также спортсменка пять раз становилась чемпионкой России.

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