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Российские тяжелоатлеты Шарков, Яркин и Иудин не получили нейтральный статус для участия в чемпионате Европы

Руслан Минаев

Российские штангисты Альберт Шарков, Вячеслав Яркин и Илья Иудин, рассматривавшиеся в качестве кандидатов для участия в чемпионате Европы в Грузии, были исключены из списка претендентов на место в составе команды из-за отказа в получении нейтрального статуса.

«В этот раз не дали нейтральный статус Шаркову, Яркину и Иудину, — цитирует ТАСС главного тренера мужской сборной России Рима Сиразетдинова. — Но в основную заявку на чемпионат Европы входил только Альберт Шарков, поэтому его отсутствие стало для нас определенной потерей. А Яркин и Иудин изначально рассматривались нами как резервисты».

На февральском Кубке России в Люберцах Шарков занял первое место в весовой категории до 67 кг, Яркин стал вторым (до 81 кг), Иудин — третьим (до 89 кг).

«Работает специальная комиссия, которая раздает нейтральные статусы. Если год назад перед чемпионатом Европы дали статус только троим нашим спортсменам, на чемпионат мира вообще одному, то сейчас мы получили статус на восьмерых и смогли заявиться в Грузию полным составом», — добавил главный тренер.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Батуми с 19 по 26 апреля. В заявку вошли Зулфат Гараев (до 71 кг), Геворг Серобян (до 79 кг), Артем Окулов и Рамзан Джанхотов (до 88 кг), Михаил Подкорытов (до 94 кг), Хас-Магомед Балаев (до 110 кг), Даниил Вагайцев и Тимур Наниев (свыше 110 кг).

Источник: ТАСС
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Сборная России по тяжелой атлетике
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