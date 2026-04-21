Призер чемпионата Европы-2026 штангистка Те думала о завершении карьеры во время отстранения

Штангистка Ольга Те рассказала, что с трудом пережила период отстранения от международных стартов, длившийся более четырех лет.

«Отстранение пережила нелегко, — рассказала Те ТАСС. — После того как нас перестали допускать, мотивация у меня упала, особенно в первые годы. Разные мысли тогда приходили в голову, хочу ли я дальше заниматься. Приходилось бороться с собой и такими мыслями. Но потом я разобралась в себе. Мне нравится заниматься тяжелой атлетикой, я хочу продолжать. И когда пришла информация, что нас допустили, то мотивация возросла минимум в два раза. Появился стимул выйти на международный помост и показать итоги своей работы».

30-летняя спортсменка, выступавшая в весовой категории до 58 кг, стала бронзовым призером чемпионата Европы, который проходит в Батуми с 19 по 26 апреля. Российские спортсмены на турнире в Грузии выступают под нейтральным флагом.