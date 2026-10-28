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Россиянка Борыгина вошла в состав судей ЧМ по тяжелой атлетике в Китае

Никита Давыдов

Российская судья Анна Борыгина будет работать на чемпионате мира по тяжелой атлетике в китайском Нинбо, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

В 2025 году Борыгина получила приглашение от международной федерации на чемпионат мира в Норвегии, однако не смогла поехать на турнир из-за отказа местных властей выдать ей визу. Россиянка является судьей международной категории и членом технического комитета ФТАР.

Чемпионат мира в Нинбо проходит с 27 октября по 8 ноября. Российские тяжелоатлеты впервые с 2019 года выступают на мировом первенстве под национальным флагом.

Источник: ТАСС
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