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Допинг

15 мая, 13:42

Серебряные призеры Олимпиады по тяжелой атлетике Клоков и Заболотная дисквалифицированы из-за допинга

Виктория Кравченко
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Серебряные призеры Олимпийских игр по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков и Наталья Заболотная дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Также отстранены Светлана Царукаева, Апти Аухадов, Ольга Зубова. Дисквалификация Алексея Косова вошла в период предыдущего отстранения спортсмена. В 2016 году он был дисквалифицирован на 4 года. В 2019 году отстранение было продлено до 2022 года.

Спортсмены дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Клоков отстранен на четыре года, срок дисквалификации отсчитывается с 12 мая 2023 года. Царукаева и Заболотная отстранены на два года до 6 февраля 2024 года, Зубова — до 26 ноября 2025 года, Аухадов — до 6 августа 2023 года.

Источник: https://rfwf.ru/news/diskvalifikatsiya-klokova-dmitriya-aukhadova-apti-tsarukaevoy-svetlany-zabolotnoy-natali-zubovoy-olg/
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