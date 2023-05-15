Серебряные призеры Олимпиады по тяжелой атлетике Клоков и Заболотная дисквалифицированы из-за допинга

Серебряные призеры Олимпийских игр по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков и Наталья Заболотная дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Также отстранены Светлана Царукаева, Апти Аухадов, Ольга Зубова. Дисквалификация Алексея Косова вошла в период предыдущего отстранения спортсмена. В 2016 году он был дисквалифицирован на 4 года. В 2019 году отстранение было продлено до 2022 года.

Спортсмены дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Клоков отстранен на четыре года, срок дисквалификации отсчитывается с 12 мая 2023 года. Царукаева и Заболотная отстранены на два года до 6 февраля 2024 года, Зубова — до 26 ноября 2025 года, Аухадов — до 6 августа 2023 года.