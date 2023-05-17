Штангистов из России могут оштрафовать на 5 тысяч долларов за нарушение нейтрального статуса

Российские и белорусские тяжелоатлеты, нарушившие условия нейтрального статуса на международных соревнованиях, могут быть оштрафованы на 5 тысяч долларов, сообщает ТАСС.

Решение о наказании спортсменов, оформивших ранее нейтральный статус, а затем нарушивших условия его получения, будет принимать комиссия по этике и дисциплине.

Национальная федерация может быть оштрафована на сумму до 100 тысяч долларов. В случае несогласия с наказанием окончательное решение должен принять Спортивный арбитражный суд.

По решению IWF, все спортсмены, претендующие на получение нейтрального статуса, должны заполнить индивидуальные декларации, в которых они должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, которые оказывают поддержку в проведении СВО.