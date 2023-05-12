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Сегодня, 21:27

Журова объяснила, когда российских спортсменов допустят к международным соревнованиям с флагом и гимном

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» решение международной федерации тяжелой атлетики допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Наших спортсменов допустят под российским флагом только после окончания СВО. Раньше точно не будет. Это объективность жизненная. Ничего тут не сделать. Ни одна федерация не осмелится нас в другом статусе допускать», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Светлана Журова
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