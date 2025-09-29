Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Тяжелая атлетика

29 сентября, 11:08

Российской тяжелоатлетке Гусаловой отказали в визе для участия в чемпионате мира

Павел Лопатко

Тренер российской тяжелоатлетки Зарины Гусаловой Казбек Золоев рассказал, что ей отказали в получении шенгенской визы для въезда в Норвегию с целью участия в чемпионате мира.

«Зарина Гусалова, прописанная на юге России, подавала документы на получение шенгенской визы в Новороссийске, как было рекомендовано в посольстве. Но ей отказали, как и Яне Сотиевой. Те, кто живет в центральной части России, а также в Сибири, подавали документы в Москве, у них проблем с получением виз не возникло», — цитирует Золоева ТАСС.

Елизавета Жаткина.Россиян пустили на ЧМ по тяжелой атлетике в обрезанном составе. Федерация требует повторно рассмотреть заявки

По словам тренера, причину отказа в визе не уточнили. Теперь 21-летняя Гусалова будет готовиться к молодежному и юниорскому чемпионатам Европы в Албании.

Чемпионат мира в норвежском Ферде пройдет 2-11 октября. В финальный список участников из россиян внесли Елизавету Жаткину и Регину Шайдуллину (обе выступают в весе до 48 кг), Кристину Новицкую (до 53 кг), Марину Груздову и Анну Зубко (обе — до 86 кг) и Виктора Кондратьева (до 110 кг).

В мае 2023 года Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по тяжелой атлетике
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Российского лыжника Большунова внесли в базу «Миротворца»
В МОК признают допуск россиян с флагом и гимном на Паралимпиаду-2026
Фетисов — о допуске российских паралимпийцев: «Президент ПКР Рожков написал мне в 7 утра!»
Фетисов считает, что Овечкин может больше не сыграть за сборную России на Олимпиаде
Дегтярев сообщил, что МОК рассмотрит вопрос восстановления статуса ОКР в декабре
Костомаров назвал восстановление прав ПКР большим шагом вперед: «Это должно быть применимо ко всем нашим спортсменам»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Фирсыч

    До Москвы не смогли доехать?

    29.09.2025

    • Федерация тяжелой атлетики потребовала повторно рассмотреть заявки россиян на нейтральный статус в преддверии ЧМ

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости