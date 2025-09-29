Российской тяжелоатлетке Гусаловой отказали в визе для участия в чемпионате мира

Тренер российской тяжелоатлетки Зарины Гусаловой Казбек Золоев рассказал, что ей отказали в получении шенгенской визы для въезда в Норвегию с целью участия в чемпионате мира.

«Зарина Гусалова, прописанная на юге России, подавала документы на получение шенгенской визы в Новороссийске, как было рекомендовано в посольстве. Но ей отказали, как и Яне Сотиевой. Те, кто живет в центральной части России, а также в Сибири, подавали документы в Москве, у них проблем с получением виз не возникло», — цитирует Золоева ТАСС.

По словам тренера, причину отказа в визе не уточнили. Теперь 21-летняя Гусалова будет готовиться к молодежному и юниорскому чемпионатам Европы в Албании.

Чемпионат мира в норвежском Ферде пройдет 2-11 октября. В финальный список участников из россиян внесли Елизавету Жаткину и Регину Шайдуллину (обе выступают в весе до 48 кг), Кристину Новицкую (до 53 кг), Марину Груздову и Анну Зубко (обе — до 86 кг) и Виктора Кондратьева (до 110 кг).

В мае 2023 года Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе.