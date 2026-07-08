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8 июля, 02:01

Россиянин Плотников завоевал золото на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике

Сергей Филин

Российский спортсмен Сергей Плотников победил на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров.

В весовой категории до 65 килограммов Плотников взял в рывке вес 122 килограмма, а в толчке — 153 килограмма. Он набрал в сумме двоеборья 275 кг.

Второе место занял спортсмен из Венесуэлы Давид Линарес (123, 151, 274), а третье — Георгий Кинкладзе (120, 144, 264) из Грузии.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров проходит в Кали (Колумбия) и завершится 11 июля.

Российские спортсмены принимают участие в турнире с флагом, гимном и другой национальной символикой впервые за 4,5 года.

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