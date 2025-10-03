В Федерации тяжелой атлетики Европы предложили МОК убрать нейтральные статусы

Глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани отправил письмо президенту МОК Кирсти Ковентри с предложением вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать под флагами своих стран.

Как информирует ТАСС, в письме Хассани рассказал, что различные европейские национальные федерации потребовали внести ясность относительно дальнейшего использования статуса AIN (индивидуального нейтрального спортсмена) для российских и белорусских спортсменов.

По словам главы EWF, у представителей его вида спорта возникли вопросы о последовательности и беспристрастности, особенно после недавнего решения по Паралимпийским играм и призывов рассмотреть вопрос об отстранении Израиля. Хассани отметил, что эта ситуация подчеркивает важность четкого и последовательного применения принципов в международном спорте.

Глава EWF призвал не только к отмене нынешнего статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК твердо и публично взял на себя обязательство ни при каких обстоятельствах никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране.

Чемпионат мира в норвежском Фёрде (2-11 октября) — первый турнир такого уровня для российских тяжелоатлетов после четырехлетнего перерыва. В финальный список участников были включены семь россиян из 16 заявленных, девять штангистов не прошли проверку Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и не получили нейтральный статус, без которого участие в ЧМ-2025 невозможно.