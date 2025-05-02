Российский тяжелоатлет Цакаев стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира

Российский тяжелоатлет Абубакар Цакаев завоевал бронзу на чемпионате мира среди юниоров в Лиме (Перу).

В весовой категории до 61 кг россиянин набрал 252 кг по сумме двух упражнений (113 кг в рывке + 139 кг в толчке).

Победителем стал представитель Казахстана Бейбарыс Ерсеит (262 кг; 117+145), серебро у Рамазана Йылмаза из Турции (261 кг; 108+153).

В мае 2023 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе.