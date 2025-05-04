Тяжелая атлетика
4 мая, 08:38

Штангистка Кузьминова установила 2 мировых рекорда и выиграла юниорский чемпионат мира в Перу

Сергей Ярошенко

Варвара Кузьминова стала победительницей юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике в Лиме (Перу).

Россиянка заняла первое среди спортсменов до 17 лет в весовой категории до 76 кг, подняв 235 кг (108 кг рывок + 127 кг толчок). Таким образом, она установила рекорд мира по сумме упражнений, а также стала обладательницей мирового рекорда и рекорда России в рывке.

Юниорский чемпионат мира продлится 5 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

  • мартин75097

    Умничка, Варвара! Продолжай усердно работать, успехов тебе!!

    04.05.2025

    • Российский тяжелоатлет Цакаев стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира

    Россияне Мянд и Груздова стали медалистами молодежного чемпионата мира по тяжелой атлетике

