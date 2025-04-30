Тяжелая атлетика
30 апреля, 10:32

IWF отказала российским тренерам в нейтральном статусе

Камила Абдурахманова
корреспондент

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не предоставила нейтральный статус двум российским тренерам, в том числе наставнику женской сборной Виктору Карпуненко.

С 13 по 21 апреля в Молдавии прошел чемпионат Европы, где после четырехлетнего перерыва выступили российские атлеты. Команда была представлена пятью спортсменами вместо максимально возможных 20. Зарина Гусалова завоевала серебро в весовой категории до 71 кг.

«Федерация тяжелой атлетики России изначально не подавала заявки на участие в чемпионате Европы наших ведущих спортсменов, представляющих ЦСКА и «Динамо», в соответствии с действующей политикой и декларацией IWF. Единственные официальные отказы были получены по заявкам на тренеров: Владимира Сафонова и Виктора Карпуненко, а также на врача Сергея Серебрякова», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

В федерации добавили, что ведут переговоры с международным сообществом о пересмотре критериев допуска, чтобы ведущие атлеты из ЦСКА и «Динамо», не связанные с силовыми структурами, могли участвовать в соревнованиях.

В мае 2023 года IWF разрешила российским и белорусским атлетам выступать на своих турнирах в нейтральном статусе при условии отсутствия связей с вооруженными силами и другими структурами, поддерживающими спецоперацию на Украине.

Источник: ТАСС
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
