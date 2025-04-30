IWF отказала российским тренерам в нейтральном статусе

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не предоставила нейтральный статус двум российским тренерам, в том числе наставнику женской сборной Виктору Карпуненко.

С 13 по 21 апреля в Молдавии прошел чемпионат Европы, где после четырехлетнего перерыва выступили российские атлеты. Команда была представлена пятью спортсменами вместо максимально возможных 20. Зарина Гусалова завоевала серебро в весовой категории до 71 кг.

«Федерация тяжелой атлетики России изначально не подавала заявки на участие в чемпионате Европы наших ведущих спортсменов, представляющих ЦСКА и «Динамо», в соответствии с действующей политикой и декларацией IWF. Единственные официальные отказы были получены по заявкам на тренеров: Владимира Сафонова и Виктора Карпуненко, а также на врача Сергея Серебрякова», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

В федерации добавили, что ведут переговоры с международным сообществом о пересмотре критериев допуска, чтобы ведущие атлеты из ЦСКА и «Динамо», не связанные с силовыми структурами, могли участвовать в соревнованиях.

В мае 2023 года IWF разрешила российским и белорусским атлетам выступать на своих турнирах в нейтральном статусе при условии отсутствия связей с вооруженными силами и другими структурами, поддерживающими спецоперацию на Украине.