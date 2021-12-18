Итальянец Конфлитти возглавил Европейскую федерацию тяжелой атлетики
23:10
Итальянец Антонио Конфлитти избран на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), информирует пресс-служба организации.
Также на должность во время голосования претендовал глава Британской тяжелоатлетической федерации (BWF) Эшли Меткалфа.
Напомним, что прежний глава EWF турок Хассан Аккуш подал в отставку из-за обвинений в коррупции в апреле этого года.
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