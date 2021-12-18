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Итальянец Конфлитти возглавил Европейскую федерацию тяжелой атлетики

23:10

Итальянец Антонио Конфлитти избран на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), информирует пресс-служба организации.

Также на должность во время голосования претендовал глава Британской тяжелоатлетической федерации (BWF) Эшли Меткалфа.

Напомним, что прежний глава EWF турок Хассан Аккуш подал в отставку из-за обвинений в коррупции в апреле этого года.

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Роман Шишов все материалы автора
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