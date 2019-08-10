Российский школьник установил мировой рекорд по жиму штанги

Российский школьник Владислав Черепанов из Советска (Кировская область) установил в лагере Артек мировой рекорд по жиму штанги лежа, сообщает ТАСС. За 25 минут он 701 раз поднял штангу весом 10 кг, что составляет половину его веса.

- Влад поднял от груди штангу - половину собственного веса (10 кг при собственном весе 19,95 кг) 701 раз за 25 минут непрерывного жима, - сказал тренер мальчика Владимир Решетников. -В сумме он поднял 7 тонн 10 кг, ни одного ребенка на свете нет, который бы в одном подходе поднял столько килограммов. Рекорд зафиксировала судейская коллегия, согласованная с Книгой рекордов Гиннесса, в лице олимпийского чемпиона Александра Иваницкого и 11-кратного обладателя рекордов книги Гиннесса, одного из сильнейших людей на планете Александра Муромского.

Черепанов учится во втором классе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в Советске, расположенном примерно в 140 км от Кирова. С детства он вынужден перемещаться на инвалидной коляске.

- Мы познакомились с Владом, когда проводили в школе-интернате праздник и соревнования по жиму штанги лежа. Влад попробовал, и ему понравилось, начинал он со скромных 30-50 подъемов, потом 100, 200. На чемпионате России в Выборге Влад один поднял больше, чем несколько других команд вместе взятых, и установил первый рекорд - 300 раз поднял штангу, - добавил Решетников.