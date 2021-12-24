Когда питерский «Зенит» выиграет первый трофей в своей истории? Может быть, уже на этой неделе

В Санкт-Петербурге на выходных будет жарко.

В Северной столице последний в году уик-энд по-настоящему спортивный. На одной ледовой арене фигуристы бьются за олимпийские лицензии, на другой, в «Ледовом» (где еще позавчера рубился СКА), волейболисты разыграют первый большой турнир в клубном сезоне — Кубок России. Кстати, именно здесь пройдет матч открытия чемпионата мира-2022.

До финальной четверки Кубка добрались ровно те же, кто и год назад: два «Зенита», «Динамо» и «Локомотив». Тогда с трофеем из Питера уехали бело-голубые. Получится ли у них отстоять Кубок — большой вопрос. Шансы у всех команд примерно равные. Тот редкий случай, когда перед решающими матчами нет ни фаворитов, ни аутсайдеров. Исходы возможны абсолютно любые.

Первую полуфинальную пару составили «Локо» и «Зенит-Казань». Лидеры чемпионата. Обе команды за 10 туров потерпели лишь по поражению. Но даже при таких раскладах называть их матч досрочным финалом язык не поворачивается.

«Динамо» — действующий обладатель Кубка. И по совместительству страшный сон питерского «Зенита» — москвичи выиграли сразу 11 очных встреч подряд. Фантастическая серия для команд такого уровня. Питер, безусловно, это дико злит. Еще одна мотивация хозяев «Финала четырех»: жажда выиграть первый трофей в истории клуба. В момент создания команда не постеснялась взять громкий девиз: рожденные побеждать. Вот только выше вторых мест «Зенит» прыгнуть никак не может. Где, если не в родном городе, распечатывать большой новогодний подарок?

Тем более есть аргумент в качестве вернувшегося в диагональ Виктора Полетаева. Без него у Туомаса Саммелвуо съехала вся игровая схема — Егор Клюка играл в «углу», вторым доигровщиком выходил Федор Воронков. Теперь все вернулось на круги своя. И Полетаев не просто появляется, он уже провел несколько крепких матчей. Очень кстати для своей команды.

Все три игры — отличный подарок к завершению года. За единичными исключениями, именно в этих четырех командах собраны игроки, которые войдут в сборную России на домашний чемпионат мира — все тренеры на пресс-конференции перед финальными играми Кубка говорили о том, что приближение этого события по-хорошему раскачивает их города. Более или менее прицениться можно уже в эти выходные. Это точно будет волейбол топ-уровня.

Расписание мужского «Финала четырех»

Полуфиналы

Суббота

16:00 Локомотив — Зенит-Казань

19:00 Зенит — Динамо

Финал

Воскресенье, 19:00