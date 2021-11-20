Вербов остановил новосибирский поезд. Казань возглавила турнирную таблицу

Все произошло на глазах Владимира Алекно, которого торжественно ввели в Зал славы «Зенита».

Суперлига-Париматч. Восьмой тур

Енисей — Динамо-ЛО — 1:3 (24:26, 17:25, 25:22, 22:25)

Урал — Динамо — 2:3 (26:24, 25:23, 17:25, 20:25, 12:15)

Факел — Зенит СПб — 2:3 (25:22, 20:25, 22:25, 25:19, 7:15)

Кузбасс — Белогорье — 3:2 (25:20, 26:24, 20:25, 24:26, 20:18)

Самотлор — Газпром-Югра — 3:0 (26:24, 25:21, 25:23)

Зенит-Казань — Локомотив — 3:1 (26:28, 25:16, 25:19, 25:18)

Прошедший тур — отличная реклама волейбола накануне чемпионата мира-2022. «Урал» сенсационно вел 2:0 против «Динамо», молодежь «Факела» до тай-брейка зарубилась с Питером, «Белогорье» горел в пятом сете 11:14, однако спасся и даже имел несколько матчболов, но все равно проиграл «Кузбассу».

Главная же битва случилась при Казани. Местный «Зенит» сражался с новосибирским «Локомотивом» — лидером чемпионата, проигравшим за предыдущие семь матчей один лишь сет.

Лидер переигран по всем фронтам

К этой игре была приурочена церемония введения великого Владимира Алекно в Зал славы «Зенита». Там уже шесть волейболистов — Сергей Тетюхин, Ллой Болл, Мэттью Андерсон, Игорь Шулепов, Дмитрий Фомин и Руслан Олихвер.

Алекно, отработавший в Казани 12 сезонов и выигравший с командой 31 трофей (девять чемпионств, по восемь Кубков и Суперкубков России, пять раз — Лигу чемпионов и еще — клубный чемпионат мира), — первый тренер.

И происходившее в субботний вечер его наверняка порадовало. «Зенит» под руководством Алексея Вербова провел очень качественный матч, после которого взлетел на первую строчку Суперлиги-Париматч. «Локомотив» был переигран по всем фронтам. Новосибирск оставлял с баранками «Динамо» и Питер во многом за счет риска на подаче и быстрой игры Константина Абаева с центрами — Ильясом Куркаевым и Дмитрием Лызиком. Плюс решал Сергей Савин. Однако Казань начисто закрыла всю эту фантастическую четверку.

Первую неудачную игру в сезоне провел Абаев. В результате тут же просел первый темп. Савин не набрал даже 10 очков. Вообще единственный, кто не потерялся в атаке у «Локо» в этот вечер, — Алексей Родичев (забил 9 из 13).

19-летний Федоров осваивается на позиции либеро

На контрасте выдающийся матч провел связующий «Зенита» Майк Кристенсон — абсолютно все игроки Казани показали эффективность выше 50 процентов. Все! Это фантастика. Особенно радует, что у него начало получаться с Михайловым (17 из 29 в атаке). С Дмитрием Волковым (15 из 27) и прежде все было тип-топ. При этом американец и сам настрелял девять очков.

Кто еще был хорош, так это 19-летний либеро Илья Федоров. Он пока еще привыкает к скоростям и силе подач на таком уровне, и без ошибок не обходится, но в защите в субботу совершил серию эффектнейших спасений. В этом сезоне, который предваряет чемпионат мира в России, к нему, как и к любому яркому молодому игроку, пристальное внимание. Ведь кто знает, каким будет состав сборной летом.

После побед над Питером и Новосибирском Казань взлетела на вершину таблицы. У «Зенита», «Локо» и «Динамо» равное количество побед, но по очкам выше команда Вербова. С учетом календаря высока вероятность, что по итогам первого круга именно эти команды оккупируют первую тройку.

Казань примет шесть матчей ЧМ-2022

В Татарстане пройдет шесть матчей второго этапа чемпионата мира по волейболу следующего года. Продажа билетов без присвоения мест идет с 30 сентября и завершится в апреле 2022 года. Продажи билетов с местами стартуют примерно за два месяца до начала чемпионата мира.