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Сегодня, 14:30

Праздник государственного значения. Наш волейбол отметил столетний юбилей

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Перфоманс на мероприятии, посвященном столетию российского волейбола.
Фото Всероссийская федерация волейбола
Яркий год любимой игры.

В Сколково состоялся торжественный вечер чествования ветеранов волейбола. Это мероприятие стало своеобразным финалом празднования столетия любимой командной игры. В огромном зале собрались легендарные тренеры, игроки, спортивные функционеры. Им были вручены особые награды от Министерства спорта, Олимпийского комитета и Всероссийской федерации волейбола.

История побед

12 апреля 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия отечественного волейбола.

«Этот указ дал еще один мощный импульс развитию нашего любимого вида спорта. А заслуги у волейбола очень серьезные. Давайте вспомним, что 71 золотая медаль завоевана нашими волейболистами на мировых соревнованиях. Такого достижения не имеет больше ни один игровой вид спорта в нашей стране», — говорил на торжественном вечере председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев.

Фото Всероссийская федерация волейбола

Самые масштабные празднования прошли в июле. Ведь именно в этом месяце начинает свою историю наш волейбол. 28 июля 1923 года в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в нашей стране. На площадке сошлись мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК). К сожалению, больше об этом матче ничего не известно. Но те успехи, которые в дальнейшем были достигнуты советскими и российскими волейболистами, забыть уже невозможно.

«Отечественный волейбол является флагманом командных видов спорта в Российской Федерации. Хочу пожелать, чтобы история развития нашего волейбола была бесконечной. Сегодня волейбол не просто гордится победами, а создает все условия для производства отечественных мячей, экипировки и обуви», — поздравлял присутствующих на вечере министр спорта России Олег Матыцин.

«Я считаю, что достойно провели сто лет. Много олимпийских медалей завоевали, — подтверждает олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. — За волейбол не стыдно за сто лет. Горжусь тем, как у нас все происходит. Думаю, что надо подходить к следующему столетию с высоко поднятой головой, руки не опускать».

Министр спорта РФ Олег Матыцин.
Олег Матыцин.
Фото Всероссийская федерация волейбола

Команда готова на сто процентов

Пожалуй, главным пожеланием гостей вечера для нашего волейбола было скорейшее возвращение российских клубов и сборных на международную арену.

«Мы будем иметь еще больше золотых медалей, как только МОК перестанет быть слабым, станет сильнее и не будет поддаваться давлению, которое на него оказывается. Это совершенно точно. Потому что те наши спортсмены, которые занимаются, они обладают очень сильным потенциалом. Мало кто в мире может с ними сравниться», — выразил уверенность Николай Патрушев.

«Следуя пожеланию Николая Платоновича в адрес МОК, я вам пожелаю не только быть сильнее, но главное — быть быстрее в принятии правильных решений, — подтверждал Олег Матыцин. — Это не российский волейбол отстранен, а международный волейбол отстранен от российского. Это они теряют в зрелищности, в соревновательности. То, что в нашей стране не прошел чемпионат мира, — это не мы потеряли, хотя мы сожалеем, что его не провели, но это потерял мировой волейбол».

Еще в марте МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить российских спортсменов до соревнований. Однако в эту рекомендацию не входят командные виды спорта. Поэтому шансов вновь доказать свою силу на Олимпиаде в Париже у наших волейболистов все меньше. Тем не менее, как рассказал главный тренер мужской сборной России Константин Брянский, наша команда всегда находится в боевой готовности.

«Выступить в Париже, наверное, маловероятно. Хотя политическая ситуация меняется стремительно. Наша команда готова на сто процентов. Условия МОК по недопуску спортсменов в командных видах спорта воспринимаю негативно. Изначально торговли флагом и гимном не должно быть. Это нарушает олимпийское движение. Поэтому хотелось, чтобы более справедливо отнеслись», — сказал Брянский.

Несмотря на все текущие трудности, фундамент, заложенный за сто лет, позволяет нашему волейболу не только прочно стоять, но и развиваться. А значит, громких побед в новом столетии будет еще больше.

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