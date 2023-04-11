«Зенит» СПб и «Локомотив» вышли в полуфинал плей-офф суперлиги

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо» из Ленинградской области в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф суперлиги — 3:0.

«Локомотив» из Новосибирска победил «Белогорье» — 3:0.

Таким образом, «Зенит» СПб и «Локо» вышли в 1/2 финала турнира. Питерцы сыграют с московским «Динамо», клуб из Новосибирска — с казанским «Зенитом».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/4 финала

«Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:20, 25:20, 25:16)

11 апреля.

«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:21, 25:13, 25:18)

11 апреля.