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Сегодня, 19:28

«Локомотив», московское «Динамо» и «Протон» вышли в 1/2 финала плей-офф чемпионата России

Мария Гусева
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Московское «Динамо» на выезде обыграло «Динамо» из Краснодара во втором матче 1/4 финала чемпионата России по волейболу среди женщин — 3:2.

В других матчах «Локомотив» переиграл «Тулицу» (3:0), а «Ленинградка» уступила «Протону» (2:3).

Таким образом, «Динамо» из Москвы, «Локомотив» и «Протон» вышли в полуфинал турнира.

«Динамо-Метар» одержало победу над казанским «Динамо» (3:1). Счет в серии стал равным — 1-1. Третья игра состоится 12 апреля.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/4 финала

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Казань) — 3:1 (14:25, 25:21, 25:22, 25:19)

«Протон» (Саратов) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11)

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (28:26, 25:23, 21:25, 18:25, 11:15)

«Тулица» (Тульская обл) — «Локомотив» (Калининградская обл) — 0:3 (19:25, 23:25, 23:25)

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