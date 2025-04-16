Казанский «Зенит» выиграл второй матч у «Зенита» из Санкт-Петербурга в финале чемпионата России
Казанский «Зенит» победил «Зенит» из Санкт-Петербурга во втором матче финала чемпионата России по волейболу — 3:2.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу казанцев. Следующий матч состоится в субботу, 19 апреля, в 17.00 по московскому времени.
Чемпионат России. Мужчины
Финал
Зенит-Казань (Казань) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13)
16 апреля.
Счет в серии: 2-0
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