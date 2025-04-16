Казанский «Зенит» выиграл второй матч у «Зенита» из Санкт-Петербурга в финале чемпионата России

Казанский «Зенит» победил «Зенит» из Санкт-Петербурга во втором матче финала чемпионата России по волейболу — 3:2.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу казанцев. Следующий матч состоится в субботу, 19 апреля, в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Мужчины

Финал

Зенит-Казань (Казань) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13)

16 апреля.

Счет в серии: 2-0