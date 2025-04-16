Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

16 апреля, 22:06

Казанский «Зенит» выиграл второй матч у «Зенита» из Санкт-Петербурга в финале чемпионата России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казанский «Зенит» победил «Зенит» из Санкт-Петербурга во втором матче финала чемпионата России по волейболу — 3:2.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу казанцев. Следующий матч состоится в субботу, 19 апреля, в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Мужчины

Финал

Зенит-Казань (Казань) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13)

16 апреля.

Счет в серии: 2-0

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
Читайте также
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо-Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости