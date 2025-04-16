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16 апреля, 21:46

Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо-Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф

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Калининградский «Локомотив» дома обыграл «Динамо-Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф женского чемпионата России по волейболу — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

Благодаря этой победе железнодорожницы сравняли счет в серии до трех побед — 2-2.

Решающий, пятый матч серии пройдет в Казани 19 апреля.

Чемпионат России. Женщины

Финал

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20)

Счет в серии: 2-2

16 апреля.

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