Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо-Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф
Калининградский «Локомотив» дома обыграл «Динамо-Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф женского чемпионата России по волейболу — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).
Благодаря этой победе железнодорожницы сравняли счет в серии до трех побед — 2-2.
Решающий, пятый матч серии пройдет в Казани 19 апреля.
Чемпионат России. Женщины
Финал
Локомотив К (Калининградская область) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20)
Счет в серии: 2-2
16 апреля.
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